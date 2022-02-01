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Одна за другой: в Украину прибыла шестая партия помощи от США с боеприпасами

Одна за другой: в Украину прибыла шестая партия помощи от США с боеприпасами

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украину прибыло очередные 84 тонны боеприпасов от США. Это уже шестой самолет, который доставил вооружение для украинской армии. Об этом в Twitter сообщил во вторник, 1 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата:

“День еще не прошел, а мы выгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили около 500 тонн оборонной техники от США! И это еще не конец”, — написал Резников.

Пятый самолет от США, который доставил вооружение для украинской армии, в Украину прибыл ночью 31 января, также 84 тонны боеприпасов от Соединенных Штатов.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, оружие, Минобороны, Украина, вооружение, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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