Одна за другой: в Украину прибыла шестая партия помощи от США с боеприпасами

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украину прибыло очередные 84 тонны боеприпасов от США. Это уже шестой самолет, который доставил вооружение для украинской армии. Об этом в Twitter сообщил во вторник, 1 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата:

“День еще не прошел, а мы выгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили около 500 тонн оборонной техники от США! И это еще не конец”, — написал Резников.

Пятый самолет от США, который доставил вооружение для украинской армии, в Украину прибыл ночью 31 января, также 84 тонны боеприпасов от Соединенных Штатов.

The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the! 84 Tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from! And this isn't the end@WhiteHouse@DeptofDefense@SecDefpic.twitter.com/5ktG1i33cy