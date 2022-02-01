Дела Майдана: суд заочно арестовал главного охранника Януковича

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил заочное следствие и взятие под стражу экс-замначальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности Президента Украины Константина Кобзаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата:

“С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении экс-замначальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии обвиняемого (in absentia).

В прокуратуре сообщают, что экс-начальник Службы безопасности Президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

“По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью сокрытия бывшего Президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним. При этом, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся”, — отмечается в сообщении.

Стражи порядка не называют имени подозреваемого. Однако известно, что в 2014 году должность заместителя начальника Управления госохраны Украины — начальника Службы безопасности Президента занимал Константин Кобзарь.

Дополнение

Правоохранители сообщили о подозрении в дезертирстве главному охраннику экс-президента Украины Виктора Януковича.



