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Глава Еврокомиссии призвала ускориться в ЕС с одобрением макрофина Украине

Глава Еврокомиссии призвала ускориться в ЕС с одобрением макрофина Украине

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник призвала Европарламент и страны ЕС ускориться с одобрением 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине - хочет быстро предоставить первый транш в 600 млн евро, пишет УНН.

Цитата:

"Как я объявила на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно быстрее договориться, чтобы мы могли как можно быстрее выделить первый транш в размере 600 миллионов евро. ЕС поддерживает Украину", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Дополнение

24 января Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящей как из экстренных кредитов, так и грантов. В частности, это новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1,2 млрд евро.

Этот пакет, по словам главы ЕК, поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании на фоне конфликта.

ЕС должен перечислить Украине часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Урсула фон дер Ляйен
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