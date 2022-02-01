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Десятки человек эвакуированы из двух горевших одесских многоэтажек

Десятки человек эвакуированы из двух горевших одесских многоэтажек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. 77 человек, в том числе и дети, эвакуированы во время двух пожаров, произошедших в Одессе 1 февраля. Как передает УНН со ссылкой на региональное управление ГСЧС.

Детали

В жилом многоэтажном доме по ул. Балковская, 35 горела квартира на 7 этаже. Пожар распространился на 20 кв. м.

Во время тушения пожара по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 40 человек, из них 10 детей. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.

В жилом доме на ул. Николаевская дорога, 311, горела квартира на 9 этаже. Пожар охватил 25 кв. м., также произошло сильное задымление подъезда.

Во время ликвидации возгорания спасатели приняли решение эвакуировать жильцов данного подъезда – 37 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ГСЧС
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