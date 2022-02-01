В ГБР опровергли информацию о самоубийстве "днепровского стрелка" Артемия Рябчука

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Информация о самоубийстве Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре, не соответствует действительности. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

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"Сегодня в информационном поле распространяется слух относительно самоубийства Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Данная информация полностью не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога.