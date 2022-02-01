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Девять областей Украины могут на этой неделе перейти в "красную" зону – KSE

Девять областей Украины могут на этой неделе перейти в "красную" зону – KSE

КИЕВ. 1 февраля УНН. На этой неделе в Украине девять областей могут перейти в "красную" зону карантина. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила аналитик центра экономики здравоохранения (KSE) Екатерина Кузьминова, передает УНН.

Цитата

"Девять регионов уже имеют признаки "красной" зоны и могут перейти в нее по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заявила Кузьминова.

Детали

В красную зону могут перейти: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Волынская, Одесская, Закарпатская, Львовская, Сумская и Хмельницкая области.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 4,09 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 31 января, — 30 тысяч. Это почти на 40% больше, чем в предыдущий день.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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