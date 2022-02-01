Пять востребованных трамвайных маршрутов остановят работу в Одессе

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Трамвайные маршруты №5, 12, 17, 18 и 28 приостановят работу в Одессе с 1 февраля в связи с капитальным ремонтом перекрестка в районе рынка "Привоз", информирует УНН.

Детали

Трамваи остановят работу до конца марта, сообщили в мэрии.

На период ремонтных работ в Одессе запускают временные автобусные и троллейбусные маршруты, которые должны заменить вставшие трамваи.

Ранее в мэрии сообщали, что приоритетом является окончание ремонта возле Привоза до начала курортного сезона, так как четыре из пяти маршрутов являются единственным трамвайным сообщением, связывающим приморскую часть города - район Французского бульвара, Аркадии и Большого Фонтана - с остальными частями Одессы.

Ремонт возле Привоза затронет оживленный перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Одесситам пророчат сильные пробки. Работы связаны с запуском беспересадочного трамвайного маршрута "Север-Юг", который соединит две крайние точки города – поселок Котовского и жилмассив Таирова. Помимо асфальта и новых рельс, на участке планируют заменить коммуникации: водопровод, электрокабели, канализацию.

Создание маршрута "Север-Юг" продолжается с 2016 года. В его рамках состоялась реконструкция Тираспольской площади, Старосенной площади, Преображенской улицы, транспортной развязки у Пересыпского моста и Новощепного ряда.