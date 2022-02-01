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В Украине начали вакцинировать детей от полиомиелита

В Украине начали вакцинировать детей от полиомиелита

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в Украине начался первый этап кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

Как отметили, будут вакцинировать детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), которые пропустили одну или более нужных по возрасту доз прививки.

"Для наверстывания пропущенных прививок следует обратиться к педиатру или семейному врачу", — сообщил Минздрав.

Для первого этапа кампании будут использовать инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) французского производства. Она содержит неживые вирусы полио всех трех типов. Вакцина ИПВ предотвращает развитие клинических проявлений инфекции в случае попадания полиовируса в центральную нервную систему и таким образом защищает от паралича.

Вакцину вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки.

Прививка от полиомиелита внесена в перечень обязательных прививок (ст. 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней"). Их можно ввести бесплатно у семейного врача или педиатра, если они работают в заведении, у которого есть договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

Напомним

У 1,5-летнего ребенка из Ровенской области зафиксировали и подтвердили случай паралича.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиомиелит
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