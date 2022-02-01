Глава МИД Испании приедет в Украину в знак солидарности на фоне агрессивных действий РФ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно откликнулся на призыв в ближайшее время осуществить визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров глав украинского и испанского дипведомств, передает УНН.

Цитата

“Хосе Буэно откликнулся на призыв главы украинской дипломатии осуществить в ближайшее время визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ”, — отметили в МИД.

Детали

Сообщается, что разговор состоялся в контексте консолидации международного давления на Российскую Федерацию для сдерживания ее от дальнейшей агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как информируют в пресс-службе, подробно проинформировал своего испанского коллегу о ситуации с безопасностью в связи с концентрацией российских войск вблизи государственной границы и на территориях, временно оккупированных РФ.

Министр отдельно заострил внимание на невоенных измерениях российской агрессии, в частности попытках РФ расшатать экономическую и финансовую стабильность нашего государства.

Хосе Буэно в свою очередь заверил в полной поддержке Испанией усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности политико-дипломатическим путем. В этом контексте министры скоординировали шаги относительно переговорного процесса с РФ в рамках сетевой дипломатии, которая призвана удержать Российскую Федерацию в русле дипломатических переговоров и принудить ее к деэскалации.

“Глава МИД Испании сообщил Дмитрию Кулебе об отсутствии на этом этапе намерений осуществлять эвакуацию членов семей сотрудников испанского посольства в Киеве”, — отметили в пресс-службе МИД Украины.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила Дмитрию Кулебе, что Швеция сейчас не имеет намерений осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве.

Ранее Канада сообщила, что приняла решение временно отозвать второстепенных сотрудников из посольства в Украине.

Как писал УНН, 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. Украине был присвоен 4 уровень опасности для путешествий.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, заявила, что из Украины выехало не много дипломатов.