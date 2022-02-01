Винзавод в элитном районе Одессы продали строительной фирме

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Имущественный комплекс "Одесский завод шампанских вин», находящийся на Французском бульваре, продан за 195 млн грн на аукционе, который провел 1 февраля Фонд госимущества. Как передает УНН со ссылкой на ФГИУ, победителем аукциона стало ООО "Елітбуд групп", которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Детали

Как сообщил руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский, в торгах приняли участие 7 участников. Покупатель обязан хранить виды деятельности (производство виноградных вин) в течение 3 лет, а также заключить охранные договоры на памятники архитектуры – въездную арку и главный корпус. Это значит, подчеркнул Славский, что они не претерпят изменений и останутся историческим наследием города. При этом земельный участок (3,6 га) не входит в объект приватизации, а требования к его использованию устанавливают органы местного самоуправления - утверждают генеральные планы, выдают градостроительные условия и ограничения.

Одесский завод шампанских вин начал свою деятельность в 1899 году. Изначально предприятие носило имя "Шампанский завод Генри Редерера", в честь своего основателя – французского винодела и мецената.

Отметим, что в январе деятели культуры Одессы обратились в Фонд госимущества Украины с просьбой сохранить культурные проекты, реализуемые на территории Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре, 36 и помешать его застройке после приватизационного аукциона.

Текст обращения на своей странице в Facebook опубликовал писатель Евгений Деменок. Под обращением подписались такие известные одесситы, как пианист Алексей Ботвинов, комик Георгий Делиев, скульптор Михаил Рева, вице-президент "Всемирного клуба одесситов" Евгений Голубовский и другие.

Завод шампанских вин на Французском бульваре прекратил работу в 2018 году. После этого территорию частично переформатировали в "культурный хаб". Здесь проходят художественные и театральные акции. По словам авторов обращения, на этой территории планируют также строить художественные мастерские, сценические пространства, выставочные залы и тому подобное.

"Одесса в последние десятилетия страдает от хаотической застройки, и появление ещё одного так называемого "девелоперского проекта" в исторической зоне Французского бульвара вместо развития на этой территории современного культурного центра и музея современного искусства недопустимо", - написано в обращении.

Подписанты потребовали, чтобы Фонд госимущества "внимательно отнёсся к каждому участнику будущего конкурса и его целей относительно территории завода".

Напомним, что в сентябре 2021 году на укционе, организованном ФГИУ, было продано находящееся также на Французском бульваре имущество винзавода "Одессавинпром".