Президентский рейтинг: разрыв между Зеленским и Порошенко уменьшился до 2%

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Если бы в Украине в ближайшее время состоялись президентские выборы, большинство украинцев проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует УНН.

Детали

В первом туре за Зеленского проголосовали бы 17,4% всех опрошенных или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

За Порошенко — 16,2% и 24,2% соответственно, за Тимошенко 6,9% и 10,3%, за Разумкова 5,5% и 8,2%.

По 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором проголосовали бы за Ю. Бойко и Е. Мураева.

За И. Смешко готовы проголосовать 3,6% всех и 5,4% соответственно, за В. Гройсмана 2,1% и 3,1%, за О. Ляшко 1,3% и 2,0%, за В. Медведчука 1,1% и 1,6%, по О. Тягнибока 0,6% и 0,9%.

По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг Гройсмана (с 4,1% до 2,1%).

62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году, поддерживает — 18,6%. Остальные не определились с выбором.

Напомним

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, большинство украинцев проголосовала бы за партию "Европейская солидарность".