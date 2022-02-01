В Грузии парламент принял резолюцию в поддержку Украины, но без упоминания России

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, проект которой предложила правящая партия “Грузинская мечта”. Однако Россию в тексте документа не упомянули, передает УНН со ссылкой на “Новости Грузия”.

Детали

Текст резолюции парламента Грузии “О возможной военной эскалации в Украине”, разработали члены парламентского большинства — Георгий Хелашвили, Мака Бочоришвили, Леван Карумидзе, Гиви Миканадзе и Тамар Талиашвили.

Регистрацию для голосования прошли 107 депутатов, при этом 74 из них проголосовали “за”, никто не выступил против, а подавляющее большинство присутствующих в зале представителей оппозиции воздержались от голосования.

Оппозиция во время обсуждения раскритиковала проект, назвав его текст “недостаточно четким” из-за того, что в нем не указывалась роль Российской Федерации. Несмотря на призывы оппозиции внести в текст резолюции слова “Российская Федерация”, правящая партия от этого категорически отказалась.

В тексте резолюции сказано, что Грузия осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против территориальной целостности суверенного государства.

Добавим

Один из создателей проекта резолюции, заместитель председателя комитета по внешним связям Георгий Хелашвили, заявил, что цель документа — “снизить напряженность”.

“Наша главная задача сегодня, как видно из резолюции — снизить напряженность, чтобы как-нибудь избежать катастрофы. Для вас эта разница может быть незначительной, но это очень важная разница между резолюциями 2014 года и нынешней резолюцией”, — сказал Георгий Хелашвили, обращаясь к оппозиции.

Вместе с тем Хелашвили отметил, что резолюции, принятые в связи с Украиной в 2014 году в ответ на продолжающуюся аннексию Крыма, которые касались обострения военной ситуации, были поддержаны “Грузинской мечтой”, а не оппозиционной партией “Единое национальное движение”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.