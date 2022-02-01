Нам что воевать с НАТО? Путин резко высказался относительно вступления Украины в Альянс и попытке возвращения Крыма

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин резко высказался по поводу возможного вступления Украины в НАТО и предположил, что в таком случае возможна военная попытка возвращения Крыма. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

“В ... документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представьте, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием и начинает операцию в Крыму. Нам что воевать с НАТО?" - заявил Путин.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.