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Врач рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак

Врач рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине продолжается рост заболеваемости на Covid-19. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день показатель превышает норму более чем в 11 раз. При этом вопрос о связи коронавируса и рака до сих пор остается открытым. По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD
Максима Ермакова, в настоящее время нет достоверных исследований о каком-либо влиянии COVID-19 на развитие онкологических заболеваний, сообщает УНН.

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“Разумеется, люди могут заболеть раком после того, как перенесли коронавирус. Однако „после“ не значит „вследствие“! Эдак в качестве „причины рака“ можно рассматривать, например чай. Ведь огромный процент пациентов до развития онкологического заболевания неоднократно пили чай. В настоящий момент известно лишь одно семейство вирусов, достоверно вызывающее рак. Это — некоторые штаммы вируса папилломы человека. Поэтому так важно не пренебрегать вакцинацией мальчиков и девочек в соответствии с календарем прививок”, — подчеркнул врач.

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Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, какие симптомы нужно проверить, чтобы исключить рак.

Источник: УНН
Теги: онкология, LISOD, рак
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