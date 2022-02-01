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В американском колледже Вирджинии произошла стрельба

В американском колледже Вирджинии произошла стрельба

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В кампусе колледжа города Бриджуотер, что находится в штате Вирджиния произошла стрельба. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Город Бриджуотер опубликовал предупреждение о чрезвычайной ситуации. Городские власти просят людей избегать посещения колледжа и прилегающих к нему территорий до дальнейшего уведомления.

Полиция взяла подозреваемого стрелка под стражу.

Пока о жертвах трагедии не известно.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин сообщил: "Меня проинформировали о ситуации в колледже Бриджуотер. Стрелок находится под стражей, а полиция штата и местная полиция находятся на месте происшествия. Я буду продолжать следить за ситуацией совместно с правоохранительными органами".

На место происшествия также следуют агенты ФБР.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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