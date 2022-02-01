Венгерский премьер Орбан заявил, что не увидел у Путина "намерений к агрессии против Украины"

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не увидел у него "намерений делать что-то резкое в отношении Украины". Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

“Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен”, — заявил Орбан.

Напомним

Ранее, Путин резко высказался относительно вступления Украины в Альянс и попытке возвращения Крыма.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выдвинула ряд требований по так называемым гарантиям безопасности в США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузию.

Серия переговоров, состоявшаяся в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.