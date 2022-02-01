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Во Львове “заминировали” несколько улиц

Во Львове “заминировали” несколько улиц

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львове сообщили о заминировании нескольких улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский горсовет.

Детали

Отмечается, что на “горячую линию” города поступило сообщение о якобы минировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

Сообщается о том, что взрыв якобы должен произойти 2 февраля в 2:00.

Районные администрации города работают совместно с правоохранителями, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

Дополнение

В Украине в январе анонимы из разных городов сообщали о “минировании”. Под ударом обычно-школы и ТЦ.

В СБУ отметили, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование
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