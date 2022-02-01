Новости: Криминал и ЧП
1 февраля 2022, 23:55 • Юлиана Росковинская • 5370
Во Львове “заминировали” несколько улиц
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львове сообщили о заминировании нескольких улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский горсовет.
Детали
Отмечается, что на “горячую линию” города поступило сообщение о якобы минировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.
Сообщается о том, что взрыв якобы должен произойти 2 февраля в 2:00.
Районные администрации города работают совместно с правоохранителями, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.
Дополнение
В Украине в январе анонимы из разных городов сообщали о “минировании”. Под ударом обычно-школы и ТЦ.
В СБУ отметили, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.
Источник: УНН
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