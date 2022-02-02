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Телескоп Hubble показал необычную карликовую галактику

Телескоп Hubble показал необычную карликовую галактику

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Космический телескоп Hubble зафиксировал карликовую галактику NGC 1705, которая расположена в созвездии Живописец в 17 миллионах световых лет от Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESA.

Детали

Ученые назвали NGC 1705 космическим чудаком, потому что эта галактика имеет неправильную форму, небольшой размер и недавно произошла вспышка звездообразования. Астрономы утверждают, что такие космические объекты могут помочь понять, как происходил процесс эволюции галактик.

Добавим

Карликовую галактику NGC 1705 открыл математик Джон Гершель 5 декабря 1834 года. Специалисты считают, что она похожа на самые первые галактики, которые образовались во Вселенной. Созвездие живописец (лат. Pictor), в котором расположена NGC 1705, содержит 49 звезд и оно заметно невооруженным глазом, но не с территории Украины.

Напомним

Телескоп Hubble показал “небесный световой меч”.

Источник: УНН
Теги: космос
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