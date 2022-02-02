В Лондоне двухэтажные автобусы переделали в центры помощи для бездомных

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Лондоне несколько двухэтажных автобусов переделали под центры помощи для бездомных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fastcompany.

Культовые двухэтажные автобусы Англии теперь переоборудованы для обслуживания наиболее уязвимых слоев населения страны. За последние 18 месяцев количество бездомных в Великобритании выросло почти вдвое: более 130 000 людей остались без крыши над головой из-за COVID-19.

В таких центрах есть поддержка трудоустройства, оценка психического здоровья, финансовое обучение, стрижка, душ и услуги стоматолога.

Инициатива была разработана некоммерческой организацией Change Please Foundation, которая имеет целью поддерживать людей, которые остались без дома и быстро возвращать их к полноценной работе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Шварценеггер пожертвовал деньги на жилье для бездомных ветеранов в США.