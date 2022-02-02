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В “Слуге народа” обещают исключить Трухина из фракции

В “Слуге народа” обещают исключить Трухина из фракции

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Нардеп Александр Трухин, который стал участником ДТП на Бориспольской трассе, будет исключен из фракции “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы фракции в Верховной раде Давида Арахамии.

Детали

Как отмечается, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина.

“Полагаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии „Слуга народа“. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает — такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование”, — говорится в заявлении.

Арахамия подчеркнул, что в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего, что происходит после него.

Дополнения

Ранее в СМИ обнародовали расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

Напомним

В Украине для участников ДТП хотят ввести обязательную проверку на алкоголь и наркотики.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Слуга народа
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