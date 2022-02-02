Газета The New York Times купила популярную игру

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американская газета The New York Times купила игру в слова Wordle, которая за последнее время приобрела большую популярность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Инженер Джош Вардл основал игру в прошлом году в октябре. Игра Wordle ежедневно дает игрокам шесть попыток отгадать слово из пяти букв.

По данным The New York Times, еще 1 ноября 2021 года в игру играли лишь 90 человек. Уже по состоянию на середину января в нее играли около 300 000 человек. Сейчас количество игроков Wordle достигает миллионов.

Официальная сумма сделки не разглашается, но в газете заявили, что ее можно измерить в семизначном числе.

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