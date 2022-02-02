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Новости: COVID-19
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Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом

Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во вторник, 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Цитата

“Сегодня я сдала ПЦР-тест на выявление вируса SARS-CoV-2, который оказался положительным. В течение нескольких ближайших дней я планирую работать из дома онлайн", - отметила Гаврилица.

Добавим

За последние сутки в Молдове зафиксировали 4 348 новых случаев заболевания на коронавирусную инфекцию, общее количество заражений в стране выросло до 445 046.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Коронавирус
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