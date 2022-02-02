Оползень в Эквадоре: число погибших возросло

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Число погибших в результате оползня на севере столицы Эквадора Кито возросло до по меньшей мере 22 человек. Об этом заявил мэр Сантьяго Гуардерас, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Число погибших возросло до по меньшей мере 22 человек. Кроме того, 47 человек получили ранения, из них двое - в критическом состоянии.

Также имеется сообщение о 20 пропавших без вести.

Власти не исключают возможности повторения оползней. Мэрия создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц в городе. Спасательные бригады продолжают обыскивать дома и улицы, покрытые грязью.

Контекст

Проливные дожди в понедельник вечером вызвали скопление воды в ущелье у рабочих кварталов Ла-Гаска и Ла-Коммуна, в результате чего на жилые дома обрушилась грязь и камни, что повлияло на электроснабжение. Ранее сообщалось о по меньшей мере 14 погибших, 32 раненых и девять пропавших без вести.