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Российский суд отклонил иск Навального о снятии с учета как террориста и экстремиста

Российский суд отклонил иск Навального о снятии с учета как террориста и экстремиста

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Российский Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск оппозиционера Алексея Навального о признании незаконной постановку его на учет как экстремиста и террориста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Коммерсант”.

Детали

Суд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в исправительной колонии, о признании незаконной постановку его на учет как экстремиста и террориста.

Цитата

“Суд решил отказать в удовлетворении административного иска Алексея Навального”, — огласил решение судья Иван Язев.

Напомним

Европейский союз призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, самого громкого критика президента России Владимира Путина, который был заключен в тюрьму за действия, которые ЕС осудил как политически мотивированные действия.

Источник: УНН
Теги: Навальный
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