Президент США назначил координатора по расследованию “гаванского синдрома”

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Джо Байден назначил межведомственного координатора по расследованию “гаванского синдрома” в американских дипломатов, информирует УНН со ссылкой на пресслужбу Белого дома.

Детали

Байден поручил ведомствам назначить представителей, которые будут взаимодействовать с координатором по этому вопросу.

В срок до 25 февраля 2022 года они должны выпустить обновленное руководство для сотрудников, которые “подвергаются риску воздействия аномальных инцидентов со здоровьем”.

“Назначаю старшего директора по разведывательным программам персонала Совета национальной безопасности для работы как межведомственного координатора по аномальным ситуациям со здоровьем”, — говорится в меморандуме.

Справка

“Гаванский синдром” — это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволновой оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

Напомним

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США исключило, что так называемый “гаванский синдром” — ряд симптомов, которые оказались у сотрудников американских дипмиссий и спецслужб, работающих за рубежом, может быть результатом длительной глобальной кампании иностранного государства.