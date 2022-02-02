В Хмельницкой области мужчина убил кота, потому что животное ело с его тарелки

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Хмельницкой области 40-летний житель села Куча убил кота. Мужчина повесил животное на металлическу переведену, потому что был “возмущен” тем, что кот ел с его тарелки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции Хмельницкой области.

Детали

Отмечается, что 31 января участковые офицеры приехали в село Куча до 40-летнего местного жителя, мужчина несколько дней назад принял участие в конфликте. Когда правоохранители зашли к нему во двор, они увидели повешенного кота.

“Хозяин объяснил, что, проснувшись утром, увидел, как его кот на столе ест с тарелки. Это его возмутило, поэтому, мол, он так и поступил”, — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. За убийство кошки мужчина может получить ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Напомним

В Польше спасли кота после того, как тот 10 дней провел застряв в трубе.