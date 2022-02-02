Военные из России и Беларуси начали этап боевого слаживания на полигонах

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военные из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и “борьбы с незаконными вооруженными формированиями”. Министерство обороны РФ заявило о начале этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования “Союзного государства”, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

“Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, привлеченные в проверке сил реагирования „Союзного государства“, приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповицкий”, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что подразделения вооруженных сил двух стран “в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий”.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на первом этапе “учений”, который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов “Союзного государства”.

Напомним

Ранее сообщалось, что в России заявили о новых военных учениях у украинской границы.