Украина провела тренировку военных с "Ураганами" вблизи оккупированного Крыма

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Подразделения Вооруженных сил Украины провели полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня “Ураган” неподалеку от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом информирует отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, пишет УНН.

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“Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган“ прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым”, — информируют в командовании.

Детали

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, поднятые по тревоге воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

“Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня и дачи команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставление огневой позиции”, — сообщил он.

Наев отметил, что на высоком уровне военнослужащие продемонстрировали и действия непосредственного прикрытия подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытия дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.

"Учения, за которыми мы сегодня наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих вовремя реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя“, - подчеркнул Наєв.

Что было ранее

Как писал УНН, на выходных неподалеку от административной границы с временно оккупированной территорией Крымского полуострова военнослужащие Вооруженных сил Украины проводили тактико-специальное учения артиллерийских подразделений гаубиц “Мста-Б”.