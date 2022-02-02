Заболеваемость коронавирусом в Одесской области продолжает бить антирекорды: 2725 человек за сутки

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом поставила Одесская область 2 февраля — 2725 человек, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

Детали

Это самый большой показатель суточной заболеваемости за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 февраля — 2471 человек.

По данным медиков, за истекшие сутки от последствий пандемии 9 человек умерло, 106 выздоровело.

Всего за время пандемии в Одесской области заболели 266777 человек, 5734 пациентов скончалось, 233077 — выздоровели.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 миллиона прививок, из которых 823 тысячи первой дозой, 806 тысяч второй, 520 дополнительной и 11 тысяч - бустерной.

Отметим, в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в области составляла менее 100 человек. В декабре максимальный показатель составил 862 случая, в ноябре максимальное суточное число заболевших держалось на полуторатысячной отметке.