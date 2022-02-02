Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 14 человек, заболело почти 2500

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2499 больных коронавирусом, 14 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1317 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 834 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 169 девочек в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 179 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 3 женщины в возрасте от 42 до 85 лет и 11 мужчин в возрасте от 49 до 91 года.

В больницы столицы госпитализировали 114 больных коронавирусом, а также 130 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 995 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (428), Оболонском (343) и Деснянском (308).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8524 человека. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 370 492. Преодолело вирус 337 860 жителей столицы.

Напомним

В течение 30 января в Украине зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев COVID-19.