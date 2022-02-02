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Новости: УНН-Одесса
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Двое детей госпитализированы в результате пожара в Одессе

Двое детей госпитализированы в результате пожара в Одессе

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в результате пожара, который произошел в ночь на 2 февраля в Одессе. Как передает УНН со ссылкой на областное управление ГСЧС, горела квартира в жилом доме по улице Академика Филатова.

Детали

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на третьем этаже, и огонь перекинулся на балконы квартир на соседних этажах.

Жильцов пришлось срочно эвакуировать, а троих человек спасли из пылающей части здания.

Позже экстренная помощь понадобилась четырем жильцам, в том числе двум детям. Всех пострадавших госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары
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