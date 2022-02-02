"А давайте я тихонько в лес пойду": сеть заполонили мемы про депутата Трухина

КИЕВ. 2 февраля. УНН. После появления в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина журналистского расследования и соответствующего видео о попытке подкупить полицейского на месте резонансного ДТП летом 2021 года, интернет взорвался мемами, пишет УНН.

Детали

Так, на большинстве мемов есть фраза “А давайте я тихонько в лес пойду”. Некоторые их создатели предложили даже переименовать лозунг "Я Зе команда" на "Я Мы!Трухин”.

“Большое тихенечко в лес уходництво”, — изобразили на одном из мемов.

Некоторые создатели даже изобразили в "Дія" вместо сертификата о курсе вакцинации "пропуск в лес", который принадлежит Трухину.

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследования о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности.

В ГБР заявили, что материалов, обнародованных накануне журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.