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В центре Киева снова стрельба возле обменника: полиция выясняет обстоятельства, в участок доставили около 10 человек

В центре Киева снова стрельба возле обменника: полиция выясняет обстоятельства, в участок доставили около 10 человек

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В социальных сетях распространяют видео стрельбы на столичной улице Владимирская, 23 возле обменника криптовалюти. В полиции сообщили, что в управление полиции доставили около 10 человек, передает УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли на улице Владимирская, 23 произошла стрельба, старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрєва ответила: "Сейчас мы проверяем этот факт. На месте работает следственно-оперативная группа. Есть около 10 доставленных человек. Их доставляют в Шевченковское управление полиции".

Так, в соцсетях опубликовали видео очередного вооруженного конфликта на улице Владимирской возле обменника.

Ранее

25 января там представитель инкассаторской службы устроил стрельбу возле Главного управления Службы безопасности.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, стрельба
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