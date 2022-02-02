Кабмин определил схему окладов для госслужащих на год

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 2 февраля, определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год, сообщает УНН со ссылкой на информацию службы министра Кабинета министров Украины.

Детали

Речь идет об утвержденном постановления Кабмина “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”.

Этим актом предлагается:

установить корректирующие коэффициенты к должностным окладам государственным служащим в некоторых государственных органах;

урегулировать вопрос о выплате в 2022 году надбавки за особо важную работу государственным служащим, которые занимают должности специалистов по вопросам реформ;

привести в соответствие с законодательством условия оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия.

В правительстве напомнили, что в соответствии с законодательством о государственной службе Кабмин определяет схему должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы по представлению Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Комментарий министра

“В соответствии со стратегией реформирования государственного управления до 2025 года продолжается работа над реформой системы оплаты труда. С начала года в государственных органах началась классификация должностей, на основе которой и планируется внедрить обновленную систему оплаты труда”, — отметил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Дополнение

Правительство одобрило концепцию оплаты труда госслужащих в мае 2020 года.