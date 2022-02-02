Волна минирований докатилась до оккупированного Крыма: неизвестные требовали выкуп в 13 тыс. долларов
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Советник российского главы аннексированного Крыму Олег Крючков заявил, что неизвестные, которые сообщили о заминировании городских и районных администраций на полуострове, требовали выкуп в размере 13 тысяч долларов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
По словам Крючкова, сообщения, которые получили почти все администрации в Крыму, очень похожи на фейковые, но информацию о минировании все равно проверяли.
Из зданий эвакуировали сотрудников, там провели проверку.
Российские правоохранительные органы Крыма не комментировали ситуации с сообщениями о минировании.
Добавим
21 января в крымские города поступили сообщения о заминировании всех учебных заведений.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщение о заминировании учебных заведений "идет из-за рубежа".
Управление российского Следкома сообщило, что в Крыму не подтверждается информация о заминировании всех учебных заведений.
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Дополнение
В Украине в январе уже несколько недель из разных городов сообщают о "минировании" анонимами. Под ударом обычно - школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.
В СБУ говорят, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.