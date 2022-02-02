Взрыв газа стал причиной пожара в Кропивницком. В 74 квартирах выбиты окна

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Кропивницком пожар в многоэтажке произошел из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате взрыва повыбивало окна в 74 квартирах. Были эвакуированы 27 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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“По предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси произошел пожар на втором этаже на площади 60 м. кв. На месте происшествия было обнаружено 1 погибшее лицо, 3 пострадавших (1 взрослый, 2 детей 8 и 13 лет)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждения получили квартиры в пяти 9-этажках, повреждены перегородки между двумя квартирами).

Кроме того, подразделениями ГУ ГСЧС в области спасено 8 человек и эвакуировано 27 человек.

Дополнение

2 февраля в 15:59 в службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар был локализован на площади 60 м кв, а в 17:03 ликвидирован.