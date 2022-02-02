Хаос в Канаде: протестующие против мандата на прививки заявляют, что будут блокировать Оттаву столько, сколько нужно

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Водители грузовиков, которые блокируют центр Оттавы в течение шести дней в среду, заявили, что не собираются покидать канадскую столицу до тех пор, пока правительство не отменит мандаты на вакцинацию от COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на растущие жалобы жителей на шум, загрязнение окружающей среды и агрессивное поведение некоторых дальнобойщиков, полиция Оттавы отказалась прекратить протест, сославшись на риск обострения напряженности.

Демонстрация началась как попытка заставить либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо отказаться от мандата на вакцинацию дальнобойщиков. С тех пор она превратилась в более популистское движение против Трюдо.

"Мы понимаем ваше разочарование. Но ответственность за ваши неудобства полностью лежит на плечах политиков, - заявил лидер протеста Крис Барбер жителям Оттавы. - Мы здесь, и мы никуда не пойдем, пока не достигнем нашей цели, чтобы увидеть конец всех мандатов COVID-19 и тем самым восстановить свободы всех канадцев".

Трюдо в понедельник заявил, что канадцам "противно поведение" некоторых протестующих и пообещал не бояться.

Дополнение

Бездействие полиции в Оттаве, некоторые из которых позировали для селфи с демонстрантами, контрастирует с более решительными действиями властей в западной провинции Альберта.

Королевская канадская конная полиция во вторник выдвинулась против дальнобойщиков, которые блокируют границу США в городе Куттс, но отступила после столкновений с некоторыми водителями.

Протесты не только парализуют Оттаву, но и угрожают будущему оппозиционной Консервативной партии, главному сопернику либералов.

Лидер партии Эрин О'Тул в среду столкнулась с вотумом недоверия со стороны законодателей, недовольных тем, что она не поддержала протесты. На О'Тул также оказывают давление из-за того, что она привела партию к поражению на федеральных выборах в сентябре прошлого года.