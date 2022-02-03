Ежедневное количество заражений COVID-19 в Токио впервые превысило 20 тысяч человек

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Число новых случаев заболевания COVID-19 в Токио впервые превысило 20 000 в среду, из-за волны варианта Omicron, что достигла своего пика в Японии. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Количество общенациональных случаев достигло рекордных 91 760, тогда как 18 префектур зафиксировали исторический максимум, согласно подсчету онлайн-службы новостей JX Press.

Токио сообщил о 21 576 новых случаях, превысив предыдущий рекорд 17 631 в японской столице в пятницу.

Уровень использования больничных коек, зарезервированных для пациентов с COVID-19, вырос до 51,4%. Чиновники ранее заявляли, что чрезвычайное положение будет нужно, если показатель достигнет 50%, но теперь решение будет зависеть от количества серьезных случаев и других факторов.

Столица и большинство префектур Японии ныне находятся под ограничениями для сдерживания распространения коронавируса.

Западная префектура Осака сообщила о 11 171 новом заражении по сравнению с рекордными 11 881 во вторник.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацун заявил в среду, что правительство не планирует объявлять чрезвычайное положение, но сохраняет бдительность.

Министерство здравоохранения Японии решило изменить период ожидания до семи дней, начиная с того момента, когда у инфицированных лиц обнаружатся симптомы COVID-19.

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