SpaceX ускорила спутниковый интернет Starlink до 500 Мбит/с: сколько он будет стоить

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Компания SpaceX предлагает спутниковый интернет с повышенной скоростью, сообщает УНН со ссылкой на сайт Starlink.

Цена пакета Premium, анонсированного 2 февраля главой компании Илоном Маском, составляет 500 долларов в месяц. В пакете предлагается повышенная скорость доступа в интернет: от 150 до 500 Мбит/с (в обычном пакете от 50 до 250 Мбит/с). Речь идет о скачивании данных.

Для доступа к интернету пользователям необходим будет набор из антенны с увеличенной площадью приема спутникового сигнала и Wi-Fi роутер Starlink Premium Kit. Их можно заказать за 2500 долларов.

Доставлять наборы начнут во второй половине 2022 года. Но в Украине услуги Starlink пока не доступны.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, недавно прошёл международный день без Интернета.