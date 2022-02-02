Взрыв газа в многоэтажке в Кропивницком: открыто производство

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правоохранители открыли производство из-за взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке в Кропивницкому, что повлек за собой пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Кировоградской области.

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“С целью расследования обстоятельств происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на месте происшествия дежурят дополнительные наряды полиции. Их задача — поддержание правопорядка и сохранности имущества граждан.

Кроме того, отмечается, что погибшему мужчине было 37 лет.

Что было раньше

В Кропивницком через взрыв газовоздушной смесипроизошел пожар в многоэтажке. Один человек погиб, три человека пострадали (1 взрослый, 2 детей 8 и 13 лет).

Кроме того, в результате взрыва повыбивало окна в 74 квартирах. Были эвакуированы 27 человек.