Одиннадцать человек погибли в результате неудачного государственного переворота в Гвинее-Бисау

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Одиннадцать человек, в том числе четыре гражданских лица, были убиты во время неудавшегося переворота против президента Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, заявил в среду официальный представитель правительства Фернандо Вас. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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"Правительство оплакивает... потерю 11 доблестных мужчин во время нападения. Одиннадцать жертв — солдаты и военизированные формирования, четыре гражданских лица, включая высокопоставленного чиновника министерства сельского хозяйства и его водителя", — сообщил Вас, который также является министром туризма западноафриканской страны.

Что было раньше

В этой западноафриканской стране с населением около 2 миллионов человек произошло 10 переворотов или попыток переворотов с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году. Лишь один демократически избранный президент отбыл полный срок на посту.

За последние 18 месяцев в Западной Африке произошла череда военных переворотов, в том числе два в Мали, один в Гвинее и один в Буркина-Фасо только на прошлой неделе.

Ныне непонятно, кто стоит за попыткой переворота, но президент Эмбало предположил, что он был связан с борьбой правительства с незаконным оборотом наркотиков, а не с армейским планом по захвату власти.

"Это был не просто переворот. Это была попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет", - заявил он во вторник вечером.

Нападение "было хорошо подготовлено и организовано, а также могло быть связано с людьми, причастными к торговле наркотиками", добавил Эмбало.

Гвинеи-Бисау находится на побережье Атлантического океана, между Гвинеей на юге и Сенегалом на севере, Гвинея-Бисау является основным пунктом снабжения для латиноамериканского кокаина, что направляется в Европу.

Страна погрязла в политическом тупике и междоусобицах.