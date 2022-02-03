Сегодня Зеленский встретится с Эрдоганом

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса президента Украины.

Эрдоган будет находиться в нашей стране с официальным визитом. В программе визита запланирована встреча с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. После встречи состоится общение со СМИ.

Известно, что турецкий президент прибудет в Украину в рамках планового визита в рамках Стратегического совета Украина-Турция.

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2 февраля Кабинет министров утвердил проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Предполагается установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Соглашение может быть подписано во время визита президента Турции.