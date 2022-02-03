Таяние льда в Гренландии призвело до повышение уровня воды в мировом океане

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Таяние льда в Гренландии призвело до повышение уровня воды в мире на 1,2 сантиметра. Об этом пишет УНН со ссылкой на датский полярный портал Dpa.

Детали

По данным монитора, таяние ледникового щита ренландії привело к росту глобального уровня моря на 1,2 сантиметра меньше чем за 20 лет.

Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года, этого достаточно, чтобы погрузить США на полметра под воду. Об этом свидетельствуют спутниковые данные программ Grace и Grace-FO.

Данные указывают на то, что лед тает быстро, особенно на западном побережье Гренландии.

Ледяной щит острова занимает 4/5 общей площади самого большого острова нашей планеты. С ледниковым щитом Гренландии может посоревноваться только Антарктический.

Добавим

Гренландия автономная установочная страна, но официально принадлежит Дании. Остров особенно пострадал от изменения климата, поскольку Арктика уже прогрелась значительно больше, чем любой другой регион на Земле.