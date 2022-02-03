Новая Зеландия отменила карантин для туристов и вновь откроет свои границы

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правительство Новой Зеландии сегодня заявило, что прекращает карантин для туристов и откроет свои границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

О смягчении карантина заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сегодня утром во время оглашения планов правительства.

С начала пандемии Новая Зеландия ввела одни из самых строгих ограничений в мире во время контроля на границе. Большинство приезжих путешественников должны провести 10 дней в карантинном гостиничном номере под наблюдением военных.

Сначала эти меры спасли тысячи жизней и позволили Новой Зеландии ликвидировать и частично контролировать несколько вспышек коронавируса. Домой не могли попасть тысячи жителей Новой Зеландии.

На прошлой неделе беременная новозеландская журналистка Шарлотта Беллис, застрявшая в Афганистане заявила, что не может вернуться домой для родов. Чиновники Новой Зеландии сначала отклонили ее просьбу, но после международной огласки предложили ей место на карантине, на что она согласилась.

Напомним



Франция и Германия тоже смягчили карантинные нормы на территории своих государств.