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В Аргентине от фальсифицированного кокаина погибли 20 человек, 74 - заболели

В Аргентине от фальсифицированного кокаина погибли 20 человек, 74 - заболели

КИЕВ. 3 февраля. УНН. От фальсифицированного кокаина в Буэнос-Айресе погибло 20 человек и заболело еще 74, об этом заявили чиновники здравоохранения Аргентины сегодня утром. Сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Эксперты все ещё анализируют наркотик чтобы определить, что стало причиной смерти. В суде заявили, одна из гипотез, которая рассматривается, что это сделали намеренно в рамках сведения счетов между торговцами людьми.

Полиция сообщила, что кокаин был продан в бедном районе "Пуэрта 8" в Сан-Мартин — пригороде на север от столицы Аргентины — десяток человек было арестовано.

Цитата

“Это событие является абсолютным исключением. У нас нет прецедента считать, что ситуация обострилась, а характер торговли людьми изменился до такой степени, что это стало привычным явлением. Я надеюсь, что больше никогда этого не увижу”, — сказал генеральный прокурор Сан-Мартина Марсело Лапарго телеканалу Todo Noticias.

Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серджио Берни призвал "тех, кто купил наркотики за последние 24 часа, отказаться от того, что они купили".

Напомним

Как сообщал УНН, в Украине для участников ДТП хотят ввести обязательную проверку на алкоголь и наркотики.

Источник: УНН
Теги: наркотики, Аргентина
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