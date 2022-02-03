Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону карантина

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Днепропетровская область с сегодняшнего дня, 3 февраля, переходит в "оранжевую" зону карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе. Соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

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“Установить на территории города Днепра "оранжевый" уровень эпидемической опасности, который является предупредительным уровнем и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в городе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий”, — говорится в обнародованном документе протокола.

Детали

Отмечается, что на территории Днепропетровской области также установлен “оранжевый” уровень эпидемической опасности и введены ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Следовательно, в соответствии с протоколом заседания, с 3 по 9 февраля 2022 года ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Отмечается, что ученики младших классов продолжают обучение в обычном режиме. Однако учебное заведение закроют, если на самоизоляции после контакта с пациентом с COVID-19 находятся более 50% учащихся и персонала.

Также отмечается, что отдельные классы могут закрыть, если более 20% детей в классе болеют гриппом или ОРВИ. В то же время детские сады работают в обычном режиме.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 февраля, — почти 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Второй день подряд 4 тысячи госпитализированных и двести летальных исходов.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.