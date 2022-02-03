В Пентагоне прокомментировали "слив" ответов США на требования России

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Пентагоне прокомментировали “слив” ответов США России по “гарантиям безопасности”, отметив, что документ теперь увидел весь мир, и стает ясно, что публичная позиция страны и на закрытых переговорах не имеют различий. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, пишет УНН.

Цитата:

"Предложения США просочились в новостные европейские агентства. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, это подтверждает нашу правоту, когда мы говорим о том, что нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах", — сказал Кирби.

Детали

По словам представителя Пентагона, после публикации документов можно говорить о том, что существуют возможности для диалога между РФ и США.

“Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы найти дипломатическое решение, и если Россия, по ее утверждениям, действительно хочет договориться, этот документ ясно дает понять, что для этого открыта дорога”, - заявил он.

Дополнение

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полные ответы США и НАТО на российские требования по безопасности. В них говорилось о том, что США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Вместо этого и Вашингтон, и Альянс предлагают вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.