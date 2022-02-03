Беларуси здесь главное не выйти на самих себя: ГПСУ об истории с "пересечением границы беспилотником"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сообщения Беларуси о запуске беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию республики являются очередной провокацией. В этой истории белорусской стороне "главное не выйти на самих себя". Об этом УНН заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

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"Это ничто иное как очередная провокация Беларуси. Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которую в СБ доставляли "тонами". И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была "наглухо закрытая" граница. Теперь они придумали мифические "беспилотники", - сказал Демченко.

Детали

Помощник главы ГПСУ сообщил, что недавно белорусская сторона прислала письмо, в котором говорила о фиксации в 500 метрах от границы с Украиной над территорией РБ беспилотного летательного аппарата и что ими принимаются меры по установлению принадлежности БПЛА.

В официальном письме, по словам представителя, пограничники РБ не заявляли о незаконном пересечении границы или возможной принадлежности летательного аппарата.

В ответ пограничники Украины отметили, что в указанное смежной стороной время и на указанном направлении БПЛА не использовались.

"Однако здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать о совместных военных учениях РБ с РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Может они своих же наблюдали", - подчеркнул собеседник УНН.

Контекст

Министерство иностранных дел Беларуси 3 февраля сообщило, что вызвало посла Украины Игоря Кизима — ему выразили "решительный протест из-за пересечения границы беспилотником".



Украина опровергла обвинения Беларуси, назвав заявление страны очередной провокацией и попыткой подыгрывать дестабилизирующим действиям России.



Добавим

Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ "Союзная решимость - 2022". На первом этапе, который будет проходить до 9 февраля, на территории Беларуси будет создана группировка войск. Также планируют провести организацию охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Минск ранее заявил, что русские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, которое вызвало опасения Запада относительно того, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.