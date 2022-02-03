Олимпиада-2022: в команде Украины еще один случай коронавируса у спортсмена

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В команде Украины на зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19 у спортсмена - положительный тест у фигуриста в одиночном мужском фигурном катании Ивана Шмуратко, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Первыми соревнованиями с участием наших спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет командный турнир по фигурному катанию, который стартует в день открытия Игр-2022. Однако, из-за случая коронавируса Украина выступит в неполном составе.

Цитата:

"К большому сожалению, из-за подтвержденого положительного теста у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь команде. (...) Сейчас фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля", - сообщили в НОК.

Детали

Украину в этой дисциплине будет представлять София Голиченко-Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова-Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

Согласно регламенту проведения соревнований, как указано, допускается участие в турнире в трех видах, вместо четырех. К слову, отметили в НОК, из-за положительных тестов у фигуристов в других сборных, это не единичный случай на Играх-2022 непосредственно в этом виде программы.

Комментарий спортсмена

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду свое возвращение на олимпийский лед как можно скорее", - прокомментировал Шмуратко.

Дополнение

Капитан биатлонной женской сборной Украины Елена Билосюк также получила положительный тест на коронавирус.

Согласно правилам, установленным оргкомитетом Игр, украинка изолирована, проходит ежедневное тестирование и имеет постоянную поддержку от врача команды. Спортсменка сможет вернуться в команду лишь после сдачи двух отрицательных тестов.

Биатлонистка Анастасия Меркушина отправится в Пекин в статусе запасной.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали наставник мужской сборной Юрай Санитра, а также тренер Игорь Ященко.