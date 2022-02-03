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Новости: Криминал и ЧП
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Пойманного на взятке "слугу" Кузьминых объявили в розыск

Пойманного на взятке "слугу" Кузьминых объявили в розыск

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, пишет УНН со ссылкой на информацию НАБУ о розыске депутата.

Цитата:

"3 февраля 2022 года НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, уличенного в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытие от детективов НАБУ", - указали в бюро.

Детали

31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины указанному народному депутату.

Отмечается, что Кузьминых должен также прийти 07.02.2022 в 10 ч. 00 мин. в Национальное антикоррупционное бюро Украины для участия во вручении письменного уведомления о подозрении и допросе в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Дополнение

Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

Напомним, что Кузьминых задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличности у жены.

Источник: УНН
Теги: розыск, НАБУ, Слуга народа
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